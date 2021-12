ESCLUSIVA: Allertato un giocatore della Primavera già contro l’Empoli per la questione Manolas

Oggi è esploso ufficialmente il caso Manolas: già nei giorni scorsi non tirava una buona aria al riguardo e le voci sul suo conto e sulla sua possibile partenza a gennaio si stavano facendo sempre più insistenti. Oggi, è arrivata la notizia che rende oramai certo il suo addio alla squadra azzurra, cioè la partenza del giocatore verso la Grecia per sostenere le visite mediche con l’Olympiakos. Ma la nostra redazione è venuta a conoscenza di una notizia che rende chiaro come la società fosse consapevole di questa possibilità.

Manolas Olympiakos

Come appreso dalla nostra redazione infatti già prima della partita contro l’Empoli era stato pre-allertato il giovane difensore della squadra Primavera Costanzo per essere convocato in caso di forfait di Manolas. C’era quindi nell’area la possibilità della cessione.

Felice Leo Luongo