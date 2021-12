Ct Camerun Conceição: “Vi dico cosa so sul rinvio della coppa d’Africa. Ho parlato con Anguissa”

Nel corso della trasmissione “Radio Goal” su radio “Kiss Kiss Napoli” è intervenuto il ct della nazionale camerunense Toni Conceincao. Il tecnico si è espresso relativamente alle voci riguardanti il possibile rinvio della Coppa d’Africa a causa della difficile situazione sanitaria del continente: “Esiste la probabilità che possa non giocarsi ed essere spostata ma le informazioni che mi arrivano dicono che la competizione inizierà regolarmente il 9 gennaio.

Comunicato dell’ECA che minaccia di non mandare i giocatori in assenza di un protocollo sanitario? Siamo preoccupati anche noi della situazione Covid in Africa e capisco questo comunicato ma posso dire con estrema certezza che in questo momento si sta preparando un’organizzazione ottima: tutte le federazioni calcistiche africane sanno che la sicurezza dei propri calciatori viene prima di tutto”.

Il tecnico ha poi continuato soffermandosi su una delle stelle della sua nazionale e del Napoli, cioè Andrè Zambo Anguissa: “L’ho sentito sia nel periodo in cui stava infortunato, sia adesso dopo che è tornato in campo contro l’Empoli: so che ha recuperato in maniera completa dall’infortunio e sta recuperando anche la condizione migliore. È molto importante per noi, sono felice che abbia recuperato”.

Felice Luongo