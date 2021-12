Manolas può salutare il Napoli a gennaio: nuovo assalto dell’Olympiakos!

Inizia a movimentarsi il calciomercato invernale, con anche il Napoli che potrebbe improvvisamente diventare protagonista di alcune trattative. Il difensore greco ha giocato poco in stagione a causa degli infortuni ma anche per le scelte di Spalletti che gli ha preferito Rrahmani.

FOTO: Getty – Manolas Napoli

Ebbene, secondo quanto riferito da Sky Sport, il difensore greco potrebbe presto tornare in patria. Dopo l’assalto fallito in estate, infatti, l’Olympiakos pare sia pronto a farsi avanti per strappare il difensore ellenico al Napoli già a gennaio. E questa potrebbe essere la volta giusta per far andare l’affare in porto.