Napoli-Fiorentina in Coppa Italia, a Mediaset sicuri: “Sono favoriti per la vittoria finale!”

Stefano Sorrentino, ex portiere del Chievo Verona e attuale opinionista Mediaset, ha rilasciato delle dichiarazioni nel post-partita di Fiorentina-Benevento, partita valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Tra le tante parole dell’ex numero uno gialloblu figurano molti elogi alla squadra di Italiano.

Fiorentina

Sorrentino sicuro: “La Fiorentina è tra le candidate alla vittoria finale!”

Tante opinioni positive da parte dell’ex portiere italiano. Di seguito quanto evidenziato:

“La Fiorentina è una gran bella squadra, credo abbia le carte in regola per arrivare fino in fondo e vincere il trofeo. Italiano fa giocare un gran calcio alla sua formazione e credo sarà una delle candidate per vincere questa Coppa Italia”.

Roberto Junior Iervolino