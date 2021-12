Non c’è solo il Napoli, tre club di Serie A su Parisi: l’agente ha una preferenza

Fabiano Parisi, terzino sinistro dell’Empoli, è diventato obiettivo di mercato per molti club di Serie A. Il giovane calciatore originario di Solofra sta vivendo una stagione particolarmente positiva, come stanno dimostrando le prestazioni in campo settimana dopo settimana.

L’interesse del Napoli per Parisi si era palesato già da qualche tempo. Nella giornata di ieri, però, l’agente del calciatore, Mario Giuffredi, ha esplicitato la volontà di tenere lontano dall’ombra del Vesuvio il suo assistito.

FOTO: Imago – Parisi Empoli

Su di lui allora piombano prontamente Sassuolo, Milan e Fiorentina che lo hanno messo nel mirino in vista della prossima stagione. Per l’Empoli, infatti, il suo giovane pupillo non è cedibile nell’imminente mercato invernale.