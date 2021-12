Il Boca Juniors si aggiudica la prima edizione della ‘Maradona Cup’ battendo il Barcellona, prossimo avversario tra l’altro del Napoli negli spareggi di Europa League. I due club si sono contesi questo torneo amichevole, atipico in termini di calendario, per ricordare Diego Armando Maradona.

NAPLES, ITALY – NOVEMBER 28: A statue of Diego Maradona is displayed to the fans prior to the Serie A match between SSC Napoli and SS Lazio at Stadio Diego Armando Maradona on November 28, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

La vittoria per gli argentini è maturata ai calci di rigore, dopo lo sterile 1-1 dei tempi regolamentari messo a segno dalle marcature di Jutgla e Zeballos. A consegnare Il trofeo alla squadra vincitrice è stata la figlia di Maradona, Dalma.

Nonostante la portata dell’evento, lo stadio di Riad (Emirati Arabi) che ha ospitato la partita non ha fatto registrare una massiccia affluenza. Da segnalare il ritorno in campo con la maglia del Barça di Dani Alves, di ritorno dopo diversi stagione nella squadra catalana, che ha colto l’occasione per scaldare i motori in vista della rimonta in campionato. Senza dimenticare il doppio appuntamento europeo del 17 e del 24 febbraio contro la squadra di Luciano Spalletti.