Il campionato dell’ex allenatore del Napoli, oggi alla Lazio, Maurizio Sarri sicuramente non è dei più esaltanti. Un rendimento tutt’altro che irresistibile in Serie A e la mancata vittoria del girone di Europa League stanno caratterizzando la rivoluzione tecnico-tattica che la società biancoceleste ha deciso di affidare proprio al tecnico di Figline. Un processo lungo e complicato, considerando la filosofia completamente opposta sussistente nelle gestioni precedenti. E ciò non può che creare anche delle tensioni interne.

Il Corriere della Sera fa sapere che dopo l’ennesima sconfitta in campionato contro il Sassuolo ci sarebbe stato un confronto durissimo tra Sarri e due big come Ciro Immobile e Francesco Acerbi. L’allenatore avrebbe criticato aspramente la squadra, mettendo nel mirino in modo particolare l’incapacità della squadra di replicare quanto provato negli allenamenti. ‘Accuse’ a cui i calciatori, con i due senatori dello spogliatoio in prima fila su tutti, avrebbero risposto con il loro assenso.

Non facile questa primo scorcio di stagione per la nuova Lazio di Maurizio Sarri, l’uomo incaricato dal presidente Claudio Lotito a cambiare il volto di questa Lazio. Tuttavia, la strada sembrerebbe profilarsi ancora lunga.

