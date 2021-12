Galliani jr sicuro: “Uno dei centravanti più forti di sempre ha giocato nel Napoli”

Gianluca Galliani, figlio di Adriano, ex dirigente del Milan e attualmente al Monza, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della prossima sfida di campionato tra gli azzurri e i rossoneri. Di seguito quanto evidenziato:

“Sfida difficile perché tutte e due hanno defezioni. Per me sono state le migliori prima degli infortuni. Fifa impone un calendario folle, non solo in Italia. Credo, però, che anche nelle difficoltà entrambe hanno dimostrato di essere squadra”.

Antonio Careca

“Il Napoli mi appassiona tanto. Con l’Atalanta fecero una gran partita, con un Malcuit sontuoso. Spalletti uno dei migliori allenatori in assoluto. Il Napoli di Maradona era squadra fantastica e Careca uno dei più grandi attaccanti di sempre”.