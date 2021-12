Ultim’ora: offerta da 20 milioni più bonus per Boga!

Il calciomercato di gennaio si avvicina e uno dei calciatori che infiammerà la sessione invernale di trasferimenti sarà Jeremie Boga. L’attaccante del Sassuolo ha il contratto in scadenza nel 2023 e per ora le proposte di rinnovo sono state rifiutate, ecco perché ipotizzare una sua cessione già a gennaio è più che probabile.

Rifiutati 20 milioni più bonus dall’Atalanta: il Sassuolo chiede 25 milioni per Boga

A farsi avanti è stata l’Atalanta che – come riporta Goal.com – ha presentato un’offerta da 20 milioni più 2 di bonus per l’ivoriano: proposta rifiutata dal Sassuolo che invece chiede 25 milioni di euro.

FOTO: Getty – Boga Sassuolo

La pista Boga-Atalanta rimane comunque calda, ma sullo sfondo si registra la presenza dello Shakhtar Donetsk del suo mentore Roberto De Zerbi: lo scenario ucraino prevederebbe sempre un trasferimento nella finestra invernale, ma al momento gli orobici appaiono avanti.

Anche il Napoli sulle tracce di Boga

Tra Atalanta e Shakhtar, da non sottovalutare il Napoli: gli azzurri, però, vorrebbero ragionare su Boga in ottica 2022/2023. Nel frattempo, con un contratto in scadenza tra 18 mesi e una Coppa d’Africa da disputare, l’ivoriano si concentra sul campo.