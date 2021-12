Dani Alves sul Napoli: “La storia parla per loro. Al Barça siamo abituati a fare una cosa”

Il Napoli ha pescato il Barcellona nei sorteggi per i sedicesimi di finale di Europa League. Gli azzurri affronteranno i balugrana in una sfida che si preannuncia estremamente complessa ma anche molto affascinante. Dani Alves, terzino destro brasiliano, è tornao al Barça da svincolato e, come si legge su Marca, ha commentato la sfida contro il Napoli.

Dani Alves: “Dobbiamo battere il Napoli”

Direttamente da Riyadh, dove domani si disputerà la Copa Maradona tra Barcellona e Boca Juniors, Dani Alves ha svelato l’obiettivo dei catalani.

“Penso che dobbiamo accettare qualsiasi tipo di sfida. Dobbiamo affrontare l’Europa League e ogni volta che indossiamo la maglia del Barça dobbiamo sapere che stiamo rappresentato la storia. Dobbiamo scendere in campo con la grandezza del club, a prescindere dall’avversario che affronti. La storia dice che il Napoli è un club molto resistente. Sarà una sfida a sasso, carta o forbici: ma se metti la maglia del Barça, devi vincere”.

Momento complesso? “In tutta la mia carriera ha imparato che devo accettare la situazione. Conosciamo i problemi che stiamo affrontando. È una sfida difficile, ma ci siamo“.