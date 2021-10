Richiesta folle di De Laurentiis e un altro motivo, le due ragioni per cui il Napoli non giocherà la Maradona Cup

I principali quotidiani, nelle loro edizioni odierne, fanno il punto sul tema del momento, ossia l'assenza del Napoli alla Maradona Cup, che si disputerà il 14 dicembre a Riyadh tra Barcellona e Boca Juniors.

Sono due i motivi della mancata partecipazione del club di De Laurentiis all'evento organizzato in onore di Diego Maradona.

Il primo è puramente economico. Rayco Garcia, CEO Rg Sports Solutions, l'agenzia a capo dell'evento, era venuto a Napoli per parlare con De Laurentiis il 31 agosto scorso. La chiacchierata si era svolta positivamente, poi, come da lui stesso confermato, è arrivato il dietrofront del club partenopeo.

Napoli-Maradona-De Laurentiis

De Laurentiis, come riportato dal quotidiano la Repubblica, ha preteso cinque volte tanto per far partecipare il Napoli all'evento, ossia cinque milioni di euro.

Il secondo è logistico, il Napoli è sempre stato contrario a viaggi intercontinentali durante la stagione. Il periodo, inoltre, non è quello indicato dal club, che avrebbe dato la disponibilità durante la sosta per le vacanze natalizie. Cinque giorni dopo è in programma il match contro il Milan e il Napoli non può permettersi, in termini di dispendio di energie fisiche e mentali, il viaggio in Arabia Saudita.