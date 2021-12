Barcellona, il ds Alemany è sicuro: “Sorteggio difficile, ma batteremo il Napoli”

Mateu Alemany, direttore sportivo del Barcellona, ha commentato il sorteggio dei sedicesimi di Europa League durante la cerimonia di premiazione del GoldenBoy 2021. Di seguito le sue parole:

“Il sorteggio non è stato molto generoso con noi, ma per diventare campioni si devono vincere tutte le partite. Ci è toccato il Napoli e lo affronteremo consapevoli del livello degli avversari, giocando sempre con un unico obiettivo: arrivare in finale e vincerla“.

Alemany scatenato: “Li elimineremo!”

Il ds blaugrana ha poi terminato cosi sul possibile passaggio del turno: “Non si sa mai, perchè tutto dipende da questo turno preliminare. Sono convinto che li elimineremo: questo è quello che ci interessa!”