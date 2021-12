SSC Napoli, i 20 convocati di Spalletti: confermati i rientri di tre azzurri

Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la gara con l’Empoli, in programma stasera 12 dicembre alle ore 18, valida per la 17ª giornata di Serie A.

Luciano Spalletti porta con sé 20 azzurri e, come già annunciato durante la sua intervista, potrà godere di tre big appena rientrati, ovvero Anguissa, Lozano e il capitano Insigne. Tutti e tre, probabilmente, partiranno comunque dalla panchina, non godendo del 100% della condizione fisica. Di seguito, l’elenco competo dei convocati in un tweet ufficiale.