Spalletti: “Infortuni? Vi anticipo una cosa su Anguissa, Insigne e Lozano”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli alla vigilia della partita di campionato contro l’Empoli. Tra i vari temi affrontati, focus anche sugli infortuni in casa azzura. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago – Anguissa Insigne

“Insigne, Anguissa e Lozano saranno convocati. Non sappiamo quanto potranno giocare, queste ulteriori 24 ore saranno decisive, sono importanti in queste situazioni così equilibrate. Ci possono essere nuove soluzioni. Per noi è importante fare bene in questa partita, anche perché settimana prossima avremo una settimana libera per poter recuperare. Avere dentro questi calciatori già domani è importantissimo”.