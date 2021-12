Non solo il Barcellona, anche un altro club ha chiesto Cavani: avviati i contatti!

Il calciomercato invernale è ormai alle porte e i vari top club europei sono alla ricerca di quei ritocchi da apportare alle proprie rose. Tra le big europee il Barcellona in particolare è alla ricerca di una punta e nei scorsi giorni è circolato con insisitenza il nome di Edinson Cavani, attaccante ex Napoli che sta trovando poco spazio al Manchester United.

FOTO: Getty – Cavani Manchester United

Ebbene per il Matador, secondo quanto riportato dalla stampa brasiliana, potrebbe aprirsi a sorpresa una pista che porta in Sudamerica. Il Corinthians pare abbia avviato i contatti con il fratello-agente del calciatore per provare a convincere l’uruguaiano a vivere un’ultima, esaltante, parte di carriera in Brasile.

Su Cavani resta comunque vigile anche la Juventus.