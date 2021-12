Adani sicuro: “Inter favorita per lo scudetto, ma attenzione ad una squadra”

L’opinionista Lele Adani ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, parlando della lotta scudetto. Ecco quanto evidenziato:

“L’Inter sembrerebbe favorita. Per come ci è arrivata lì davanti, cioè con la capacità di tenere anche quando non batteva le altre grandi: non si è mai scomposta, contro il Napoli ha rischiato di andare a -10 e invece ha ribaltato risultato e classifica e in due settimane ha livellato la classifica al vertice.

FOTO: Getty – Napoli

Quindi per calendario, consapevolezza, qualità del gioco e forza della rosa direi Inter. Ma attenzione al Napoli, mi è piaciuta molto nei momenti di difficoltà”.