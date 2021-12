La Juventus delude a Venezia, Allegri nervoso: “Era successo già a Salerno”

La Juventus di Massimiliano Allegri si è fermata a Venezia contro i neopromossi di Paolo Zanetti. I bianconeri sono, ora, al sesto posto in classifica, a 38 punti, a -6 dal quarto posto. Nel post partita, Massimiliano Allegri si è fermato ai microfoni di DAZN ad analizzare il match.

“Nel primo tempo i ragazzi hanno giocato molto bene. Abbiamo avuto un blackout di 10-15 minuti fino al loro gol, era già successo a Salerno in cui fummo fortunati perché presero il palo e oggi invece hanno segnato. Bisognava far passare quel momento negativo e alla fine non siamo riusciti a vincere una partita che sarebbe stata importante”.

Allegri

Juventus, Allegri: “Quarto posto?

Quarto posto? “Quando si sporcano le partite non riusciamo a capire che in quel momento non si può giocare a calcio ma si deve tenere il risultato. Non bisogna pensare al quarto posto. Oggi abbiamo perso due punti che dovevamo portare a casa”.

Problemi Juventus? “Abbiamo giocatori con poca esperienza. Ci sono dei momenti in cui siamo belli ma nel momento in cui c’è da stringere i denti, non riusciamo a farli”.

Infortunio Dybala? “Purtroppo abbiamo rischiato e ora vedremo cosa succederà. Mercoledì era uscito per un affaticamento, si pensava stesse meglio e invece no”.