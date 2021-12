Spalletti: “Europa League? Per arrivare fino in fondo c’è un passaggio inevitabile”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli alla vigilia della partita di campionato contro l’Empoli. Tra i vari temi affrontati, anche quello relativo all’Europa League. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago – Napoli Europa League

“Il nostro cammino in Europa League sarà difficile. Avremmo voluto evitare le più forti, ma penso che anche loro avrebbero evitato noi con piacere. Giocare contro i top club è un’opportunità di crescita per una squadra che ha ambizioni come la nostra. Da queste squadra c’è sempre da imparare, faremo esperienze. Per arrivare in fondo queste squadre le devi affrontare prima o poi”.