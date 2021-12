Milan, individuato il sostituto di Kjær: piace anche al Napoli

Dopo l’infortunio di Simon Kjær, pilastro difensivo del Milan, la società rossonera è al lavoro per trovargli un degno sostituto in vista della sessione di calciomercato invernale. La stagione del difensore danese, infatti, è finita in anticipo per un danno al legamento crociato.

FOTO: Imago – Bremer Torino

Milan-Bremer, la situazione

Tra i nomi che circolano di più in queste settimane per rafforzare il pacchetto arretrato c’è quello di Bremer. Il suo cartellino secondo Cairo vale 25 milioni di euro, una cifra che il Milan considera al momento eccessiva. Il club granata, inoltre, ribadisce che il calciatore attualmente non è in vendita, rimandando la possibilità di cederlo alla prossima sessione estiva di calciomercato.

Ipotesi rafforzata dal fatto che Bremer continua a dire no al rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 con ritocco dell’ingaggio. Il centrale difensivo brasiliano piace anche ai dirigenti azzurri, ma per ora il Napoli si è defilato e resta a guardare. Lo riporta calciomercato.com.