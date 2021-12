Napoli-Empoli, possibile recupero lampo per un azzurro: oggi si valuteranno le sue condizioni

I giocatori del Napoli, in mattinata, si ritroveranno a Castel Volturno per l’allenamento di rifinitura in vista del match contro l’Empoli di domani pomeriggio. Spalletti potrebbe contare sul recupero di Anguissa e Insigne, ma c’è anche un altro azzurro che spera in una convocazione.

Lozano Napoli Empoli

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Hirving Lozano potrebbe già tornare per la gara contro l’Empoli. Dopo il brutto scontro con Ndidi nel match contro il Leicester di giovedì, il messicano ha svolto gli esami strumentali che hanno dato esito negativo e oggi sarà valutata una sua convocazione per il match di domani.