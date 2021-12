Oggi test decisivo per Anguissa e Insigne: possibile convocazione contro l’Empoli

Gli indisponibili in casa Napoli sono ancora tanti, ma a poco a poco mister Luciano Spalletti inizia a recuperare qualche pezzo. Contro il Leicester, anche se per pochi minuti, si è rivisto in campo Kostas Manolas, mentre contro l’Empoli potrebbe esserci il recupero di qualche titolare.

Infortuni Napoli

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’allenamento di oggi darà indicazioni importanti su Fabian, Anguissa e Insigne. Il centrocampista del Camerun sta svolgendo personalizzato in campo da diverso tempo ed è quello più vicino al recupero: Spalletti spera di poterlo convocare e farlo partire almeno dalla panchina nel match di domani.

Anche capitan Insigne, nel corso dell’allenamento mattutino di ieri, ha svolto lavoro personalizzato in campo e potrebbe sperare in una convocazione. Quello più lontano dal recupero è proprio Fabian Ruiz: lo spagnolo ha svolto ancora terapie e Spalletti spera di recuperarlo per il big match contro il Milan di domenica prossima.