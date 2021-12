“Nella Primavera del Napoli ci sono cinque ragazzi molto interessanti”, l’opinione del talent scout

L’agente e talent scout Luigi Iacomino ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di SpazioNapoli parlando dei migliori talenti in giro per l’Europa e in Italia. L’occasione è stata utile anche per parlare della Primavera azzurra e di quali siano i giovani più interessanti. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli ha avuto sempre un pochino di difficoltà per quanto concerne il settore giovanile, ovviamente per scelte di investimento, anche se va riconosciuto il ritorno in Primavera 1. Qualche giovane sta avendo l’opportunità di mettersi in mostra, qualcuno un po’ meno“.

Ambrosino

“Da valutare e da tenere in considerazione, con una buona prospettiva di giocarsela nel calcio professionistico, potrebbero essere l’attaccante Giuseppe Ambrosino (classe 2003), il trequartista Giuseppe D’Agostino (2003) che magari in futuro potrebbe anche giocare come esterno d’attacco. Hanno buona qualità i due terzini: il destro Marchisano e il mancino Giannini, oltre al difensore centrale Daniel Hysaj, tutti e tre classe 2004″.

Felice Luongo