Elmas re di Europa League: raggiunti Hamsik e De Guzman

Con la doppietta di ieri, fondamentale per il passaggio del turno, Elif Elmas si conferma uomo di coppa. Il macedone è stato il primo centrocampista dopo Hamsik (che segnò una doppietta contro il Wolfsburg nell’aprile del 2015) a segnare più di un gol in una gara di Europa League. Ma con le due reti di ieri, Elmas ha raggiunto l’ex capitano azzurro anche in un’altra particolare “classifica”.

Elmas Napoli Leicester

Grazie alla doppietta di ieri, Elmas è salito a quota quattro gol in Europa League: è il primo centrocampista a riuscirsi dopo Marek Hamsik e Jonathan De Guzman, entrambi a segno per quattro volte nella stagione 2014/2015. È La Gazzetta dello Sport a riportare questa particolare statistica riguardante il numero 7 azzurro: