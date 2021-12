È successo di nuovo: in Europa non accadeva dai tempi di Hamsik

Eljif Elmas si è imposto questa sera al Maradona come vero e proprio autore della partita decidendo le sorti del Napoli per accedere ai sedicesimi di finale di Europa League. Il diamante grezzo di Spalletti ha onorato la corte azzurra pugnalando l’avversaria Leicester che scivola terza in classifica mentre il Napoli ora dovrà fare i conti con la sorte.

Una bella doppietta disegnata dal macedone che ha seguito alla rete iniziale di Adam Ounas, ma non è la prima volta che il classe ’99 si pone in Europa considerando che è andato a segno ben 4 volte nella competizione di Europa League 2021/2022, mentre per quanto riguarda la Serie A solo una volta è riuscito ad affermarsi, ossia nella partita inaugurare contro il Venezia.

Napoli-Leicester, esultanza Eljif Elmas

La doppietta e la curiosità che non accadeva dai tempi di Hamsik

Ma non solo, oltre a spadroneggiare con le due reti segnate, Eljif Elmas gode anche di un altra curiosità legata all’ex capitano azzurro Marek Hamsik.

Infatti, l’ultimo centrocampista a mettere a segno una doppietta in una gara appartenente alla competizione di Europa League, prima di Elmas questa sera, fu proprio lo slovacco Marek Hamsik.