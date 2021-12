Calciomercato Napoli, piace agli azzurri: il Barcellona vuole anticipare tutti a gennaio!

La sessione invernale di calciomercato si avvicina e sono tante le società alla ricerca di rinforzi per migliorare le rispettive rose a gennaio. I grandi club sono alla ricerca di occasioni, come i possibili acquisti anticipati di giocatori in scandenza di contratto.

A muoversi a gennaio potrebbe essere anche il Barcellona, intenzionata a rafforzarsi in attacco. Secondo quanto rifeorito da Sport, i catalani sarebbero interessati ad Adnan Januzaj, esterno belga classe 1995 del Real Sociedad con il contratto in scadenza il prossimo giugno.

FOTO: Getty – Januzaj Real Sociedad

L’intenzione sarebbe quella di prenderlo a zero, ma l’ultima idea sarebbe quella di provare a fare un tentativo già a gennaio. L’ex Manchester United è stato accostato anche al Napoli nelle scorse settimane.