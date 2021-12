Lunedì a Castellammare il Gran Galà del Calcio: tra i premiati tanti tesserati di Napoli e Salernitana

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Donato Alfani, presidente Italian Sport Awards. Ecco quanto evidenziato:

“Lunedì 13 avremo l’ingresso riservato e non aperto al pubblico, con Green Pass seguendo le normative attuali. Andrà di scena la decima edizione del Gran Galà del Calcio all’Hotel dei Congressi a Castellammare di Stabia. Siamo a quasi 100 premiati tra Serie A, B e C in riferimento alla stagione calcistica 2020/21.

Gran Galà Calcio AIC

Un bel numero che poteva essere più corposo ma per le restrizioni non potranno esserci alcuni premiati. Ma nonostante ciò ci saremo e ci saranno ospiti che hanno meritato i vari premi. Ci sarà tanto Napoli, Avellino, Salernitana. Sarà premiato anche il ds Fabiani, l’ex mister Castori, il mister Caserta. Tante personalità da condividere tutti insieme per vivere una bella serata.

Napoli? Per chi come me segue sta regalando magia e stupendo in campo nonostante le tante indisponibilità. I sostituti stanno onorando la maglia come fatto ieri contro il Leicester. Emozionante il tuffo di Spalletti sul terreno bagnato che dimostra l’unione del gruppo“.