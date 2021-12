Novità sul cluster Leicester: nuovi tamponi in corso per gli inglesi

Stasera allo stadio Maradona si svolgerà una partita di vitale importanza fra Napoli e Leicester, che sarà un vero e proprio dentro o fuori che vale il passaggio del turno in Europa League. Entrambe le squadre arrivano a questa sfida non nelle condizioni migliori. Se gli azzurri sono in piena emergenza infortuni, gli inglesi sono falcidiati dal Covid.

Leicester tamponi covid

Gli indisponibili delle foxes sono Lookman, Amartey, Iheanacho, Vestergaard, Perez, Benkovic e Daley-Campbell. Per questo motivo, come svelato dalla radio ufficiale del Napoli, Kiss Kiss Napoli, l’ASL ha preso la decisione di intervenire direttamente per evitare focolai.

In questo momento è infatti in corso un nuovo giro di tamponi per il Leicester, nel loro albergo. L’obiettivo è quello di isolare eventuali calciatori positivi ed evitare di contagiare i calciatori azzurri.