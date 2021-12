Rrahmani: “Con il Leicester gara speciale, si decide la fortuna di due squadre. In queste partite si vedono i giocatori veri”

Il difensore del Napoli, Amir Rrahmani, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Leicester. Ecco quanto evidenziato:

“Abbiamo equilibrio anche quando i risultati non sono quelli che vogliamo, quindi entriamo in campo in ogni partita per dare il massimo. Queste sono partite speciali, possono decidere la fortuna di due squadre. Dobbiamo entrare in campo pronti e dare tutto.

Cosa è cambiato con Spalletti? Che ora sto giocando di più (ride, ndr). Siamo 4 centrali difensivi molto forti con caratteristiche anche diverse. Il mister studia anche le caratteristiche degli avversari e quindi è sempre pronto nella scelta di chi mandare in campo.

Spalletti Rrahmani conferenza stampa

Questa è una partita speciale perché in 90 minuti si decide la fortuna di due squadre. In queste partite si vedono i giocatori veri, quelli che hanno carattere e che sanno quelli che vogliono.

Responsabilità in caso di eliminazione? Noi abbiamo responsabilità in tutte le partite, non solo in Europa League. Entriamo sempre in campo per vincere, ma non sempre riusciamo a controllare ciò che succede.

Cosa devo migliorare? C’è sempre modo per migliorare, anche quando giochi nelle migliori squadre del mondo. Ci sono momenti di partita in cui devi aspettare, in altri riesci a fare poco. C’è sempre modo per migliorare gli aspetti tecnici e tattici.