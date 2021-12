Politano, l’agente: “Con l’Atalanta devastante, è pronto per giocare dall’inizio”

Mario Giuffredi, agente, tra gli altri, di Matteo Politano, ha parlato del suo assistito a Radio Marte durante la trasmissione “Si gonfia la rete”. Di seguito quanto evidenziato:

“Politano? Dopo il COVID-19 ha avuto qualche risentimento, come tutti i giocatori, purtroppo destabilizza e quindi deve smaltire. Con l’Atalanta ha fatto 10′ devastanti. Ora è pronto per giocare dal primo minuto e mi auguro che abbia la costanza di giocare come ha fatto. Per ottenere prestazioni di livello i giocatori devono stare bene e lui ora sta bene. Magari contro l’Atalanta dall’inizio non avrebbe fatto bene. Ora può esprimere le sue qualità di livello alto”.

FOTO: Imago – Politano

“Cosa mangia Di Lorenzo per correre così? Mangia poco e bene, fa vita sana ma lui ha anche un DNA che lo porta ad avere costanza e salute. Il pareggio contro il Sassuolo ci può stare, anche l’Atalanta può vincere contro chiunque e il Napoli ha perso immeritatamente. Onore alla squadra e all’allenatore, bisogna essere meno pessimisti e più positivi. Secondo me già con l’Empoli recupererà qualche infortunato, poi con il Milan avrà quasi tutti”.