Mario Rui, l’agente: “Se vince lo Scudetto col Napoli gli ho promesso un regalo”

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui e Di Lorenzo, ha parlato dei suoi assistiti a Radio Marte durante la trasmissione “Si gonfia la rete”. Di seguito quanto evidenziato:

“Di Lorenzo e Mario Rui stanno bene? Sicuramente sono giocatori che stanno dimostrando di stare bene fisicamente e di fare prestazioni importanti e costanti. Il momento è difficile ma lo è stato e lo sarà per tutti. L’Inter e la Juventus hanno avuto problemi iniziali, la Roma li ha adesso. Purtroppo si gioca troppo, sia nei club e nelle Nazionali. Si gioca tantissimo, gli interessi sono talmente grossi che purtroppo è così.

FOTO: Imago – Mario Rui Di Lorenzo Insigne

“Mario Rui? Abbiamo una scommessa con lui. Ho detto che quando vince lo Scudetto lo porto a Dubai, fino a quando non lo vince resta a Napoli. Se vince lo porto a Dubai e io resto lì con lui. Mario Rui caratterialmente è un guerriero e soprattutto quest’anno lo è con la testa. Non ha più sbalzi fuoriluogo durante le partite, è diventato uno che ragiona molto pur non mutando il suo carattere da guerriero”.