Villareal, Albiol: “Atalanta? Al Napoli era più facile battere Inter o Juventus”

Raul Albiol, ex difensore del Napoli, oggi al Villareal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prossima gara di Champions League contro l’Atalanta. Di seguito quanto evidenziato:

“La squadra di Gasperini è una delle più difficili da affrontare, per l’intensità e il ritmo che mostrano in ciascuna partita. Quando ero a Napoli era molto più semplice giocare e fare punti contro l’Inter, la Juventus o il Milan, perché c’era una linea con gli stessi allenatori, ma l’Atalanta è imprevedibile. Sappiamo che i tifosi italiani riempiono gli stadi in modo intenso, vivono il calcio, quando abbiamo visto i nomi delle squadre sapevamo qual erano le due squadre che ci avrebbero messo in difficoltà”.

FOTO: Imago – Albiol Napoli

“Siamo pronti, abbiamo già programmato la partita. Spero che ci faccia passare agli ottavi di finale. Puntare al pareggio? Non possiamo pensare così, dobbiamo mettere in gioco tutte le possibilità, essere coraggiosi. Il pareggio al novantesimo ok, la mentalità non è questa. Vogliamo vincere, è una squadra che può farci impazzire. Dobbiamo sfruttare ogni singola azione per una partita come si merita”.