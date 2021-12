Da Salerno annunciano: “Nessuna offerta ufficiale per l’acquisto del club. Ora può succedere una cosa”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Tommaso D’Angelo, direttore Cronache di Salerno. Ecco quanto evidenziato:

“Offerte ufficiali per l’acquisizione della Salernitana non ce ne sono, a mezzanotte è scaduto il termine. C’è l’ipotesi della cordata romana, da capire di chi si tratta. Si aspetta un comunicato in tempi brevi, al di là delle voci. Lotito ha preso la Salernitana a zero, ci ha saputo fare. Poi il gioco delle plusvalenze… la Juve docet. Tra Lazio e Salernitana sono girati parecchi giocatori.

Lotito Salernitana

Ho un mezzo sospetto perché nell’ultimo comunicato si diceva che se entro il 5 dicembre non fossero arrivate proposte adeguate sarebbe stata presa in considerazione entro il 15 dicembre una delle due proposte congelate perché prive di alcune documentazioni. La colpa di tutto ciò è di Gravina. Il campionato è già falsato perché fai iscrivere la Salernitana alla Serie A, non la fai partecipare al mercato ma in questo caso mette in campo una squadra non all’altezza. C’è un’altra proroga di 45 giorni dal 31 dicembre per l’acquisizione, senza specificare chi la gestisce, dato che il loro mandato scade il 31 dicembre”.