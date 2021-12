Svelato il problema subito da Lobotka durante la partita con l'Atalanta: oggi novità

Oggi sarà una giornata importante, si potrebbe conoscere la reale entità dell'infortunio di Stanislav Lobotka, sopraggiunto durante l'ultimo match di campionato del Napoli, contro l'Atalanta. Lo slovacco ha dovuto lasciare il campo nella prima parte della ripresa e, adesso, c'è ancora un po' di incertezza sul suo recupero.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, Lobotka ha provato sì a resistere, durante il match con la Dea, ma poi ha avvertito un indurimento e questo preoccupa non poco il centrocampista e lo staff medico azzurro. Bisogna solo attendere notizie dai nuovi esami, che arriveranno in giornata, per capire se potrà tornare subito a disposizione di Luciano Spalletti o meno.