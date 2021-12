Cessione Salernitana: "Termine ultimo scaduto" - Novità da Sky

La Salernitana rischia l'esclusione dal campionato in caso di mancata cessione della società. Il termine ultimo per il cambio di proprietà era fissato per il 5 dicembre e da Sky Sport sono arrivate novità molto importanti circa il futuro del club campano.

Salernitana

Cessione Salernitana, annuncio da Sky Sport

Con un collegamento da Sky Calcio Club, Francesco Modugno ha rilasciato importanti novità sul futuro della Salernitana.

"Doveva arrivare un'offerta per l'acquisto della Salernitana entro mezzanotte, termine ultimo consentito. Dalla società mi è arrivato un messaggio che vi leggo testuale "Qualcosa è arrivato". L'offerta sarà valutata domani ed entro il 31 dicembre la Salernitana dovrà essere ceduta, pena l'esclusione dal campionato. Ci potrebbe essere una proroga di altri 45 giorni ma solo in caso di trattativa ben avviata con garanzie sul buon esito dell'affare. La sensazione, però, è che difficilmente venga concessa senza particolari garanzie".