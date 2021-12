"Mi mancherai molto": il saluto di Aurelio De Laurentiis alla zia Martha

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha condiviso un messaggio in ricordo di sua zia, Martha De Laurentiis. La produttrice cinematografica è venuta a mancare poche ore fa.

De Laurentiis ricorda la zia: "Mi mancherai"

"Sono molto triste per la scomparsa di Martha, moglie di Dino. Abbiamo trascorso insieme tanti momenti indimenticabili a Los Angeles e a Capri, in Turchia e in Africa, a Londra, Amsterdam e Parigi.

Ho parlato con le figlie Carolyna e Dina. Cugine dolcissime e americane con un cuore napoletano. Dopo una malattia terribile affrontata con coraggio e determinazione, Martha purtroppo ci ha lasciato con la testimonianza di un desiderio vitale di voler sconfiggere qualunque avversità.

Mi mancherà la sua voglia di imparare l'italianità e la napoletanità. Appena poteva correva in Italia per ricaricarsi di energia positiva e creativa.

Come mi è mancato Dino mi mancherai molto anche tu.

Riposa in pace."