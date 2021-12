Lutto per De Laurentiis, si spegne a 66 anni la zia Martha

Si è spenta oggi Martha De Laurentiis, produttrice cinematografica di grande successo, oltre che zia del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Nel corso degli anni Martha ha amato tantissimo l'Italia, Napoli ed in particolar modo Capri. Per questo motivo l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris decise di conferirle la cittadinanza onoraria per il "legame che la unisce alla nostra città che considera una seconda casa".