"Arbitraggio scandaloso con entrate killer studiate a tavolino", Alvino incontenibile!

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su Twitter, in maniera decisamente critica, la prestazione dell'arbitro Pezzuto al termine di Sassuolo-Napoli.

Sassuolo Napoli

"Arbitraggio scarso e a senso unico. Scandalosa la designazione, ma più scandalosa è la tattica di distruggere gli avversari con entrate killer sistematiche e studiate a tavolino contro il Napoli. Il club stavolta non può e non deve rimanere in silenzio!".

ECCO IL TWEET:

