Dionisi in conferenza: "Il Napoli ha la qualità per restare in vetta, c'è rammarico per il risultato"

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Sassuolo, valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A. Di seguito quanto evidenziato:

“C'è rammarico per come si è messa la partita, bisogna fare i complimenti ai giocatori per come hanno creduto nel risultato dopo lo 0-2 del Napoli. Li abbiamo chiusi nella metà campo e dobbiamo prendere consapevolezza dopo questa prestazione e risultato. Abbiamo recuperato nelle statistiche in queste partite. Abbiamo tanta voglia di dimostrare quanto fatto stasera già in vista della prossima partita”.

FOTO: Imago - Dionisi Sassuolo

“Abbiamo giocatori di qualità e vogliamo costruire l'identità attorno alla nostra squadra. Per questo abbiamo l'obiettivo di giocare tanto palla a terra. Dobbiamo limitare i gol presi e proviamo sempre a farne uno in più agli avversari. Tra tutte le grandi squadre non tocca a me collocare il Napoli che è dove merita e ha la qualità per rimanere in vetta. Siamo stati bravi a difendere oggi e questo ci ha permesso di restare in partita. Dobbiamo superare gli ostacoli e di conseguenza arriveranno i risultati".