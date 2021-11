Salvini elogia il Napoli: "Giù il capello di fronte agli azzurri. Ho un desiderio per cui metterei la firma"

Matteo Salvini, leader della Lega, ha parlato di Serie A e Napoli ai microfoni di Mariù Adamo in un’intervista per MattinaLive, in onda su Canale 8. Di seguito quanto evidenziato:

Salvini

"Giù il cappello di fronte al Napoli. Dopo anni di dualismo tra Juventus e Inter spero torni quello tra Napoli e Milan. Se nei prossimi anni ci fosse un’alternanza tra azzurri e rossoneri - come c’è tra centrodestra e centrosinistra - io metto la firma e son contento”.