Napoli-Lazio, Lotito furioso dopo la sconfitta: voleva farlo al termine della partita

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è rimasto profondamente amareggiato dopo la sonora sconfitta che il Napoli ha rifiliato alla sua squadra nell'ultima giornata di campionato. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, il patron biancoceleste avrebbe pensato ad una soluzione drastica al termine dei 90 minuti. Di seguito quanto evidenziato:

Lotito

“Il presidente è furioso con la squadra per il 4-0: domenica notte voleva rispedire subito tutti in ritiro, poi è stato dissuaso. Il provvedimento aleggia minaccioso in caso di terzo ko consecutivo, a questo punto non avrebbe più senso a due giorni dal turno infrasettimanale contro l’Udinese all’Olimpico. Lotito domani o dopodomani però vuole fare un discorso a tutta la Lazio, che lasci un segno sul presente e sul futuro”.