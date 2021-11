"First Maradona Cup" tra Napoli e Argentina: la federazione ha già dato una risposta

Il presidente Aurelio De Laurentiis, in collegamento con Hugo Maradona, lo ha annunciato in esclusiva domenica sera ad America Tv: a maggio potrebbe esserci la "First Maradona Cup", un'amichevole tra Napoli e Argentina per omaggiare il grande Diego Armando Maradona.

Il presidente del Napoli non si è voluto quindi limitare alla bellissima cerimonia di domenica sera per ricordare Maradona, ma si è voluto spingere oltre. Non ci sono ancora ufficialità e la data del 24 maggio è solo un'ipotesi lanciata dal presidente, ma intanto c'è un'ulteriore novità. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino, la federazione argentina avrebbe già dato la sua disponibilità di massima per venire a Napoli a maggio per partecipare a questo evento.