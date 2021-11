Bomba De Laurentiis: amichevole tra Napoli e Argentina! Rivelata la data (VIDEO)

Non si è ancora sopita l'emozione per il tributo che la città di Napoli ha riconosciuto a Diego Armando Maradona in questi giorni per l'anniversario della sua morte. Tifosi più o meno illustri, ma anche la stessa società, hanno omaggiato con varie iniziative il più grande calciatore di tutti i tempi.

FOTO: Getty - Statua Maradona

Eppure presto potrebbe arrivare una nuova iniziativa che potrebbe far esplodere di gioia i tifosi e i fan del Pibe de Oro. A lanciarla è stato il presidente De Laurentiis, collegato con la TV argentina America TV con la trasmissione El Show de Futbol.

Il patron azzurro ha infatti annunciato di essere in trattativa con il ministro degli esteri italiano, Luigi De Maio e l'ambasciatore argentino per organizzare un'amichevole tra Napoli e Argentina il prossimo 24 maggio e da giocare ovviamente allo stadio Diego Armando Maradona. Una vera e proprio notizia bomba che sicuramente accenderà l'entusiasmo di tutti i tifosi: il trofeo sarà intitolato "The first Maradona Cup".

ECCO IL VIDEO:

🚨 INFORMACIÓN EXCLUSIVA 🚨

El presidente del Nápoli junto a Hugo Maradona nos tiró UNA PRIMICIA BOMBA desde Nápoles:



⚽ NÁPOLI vs ARGENTINA: 24 de mayo 2022



🔥 #SDF2021 por @AmericaTV

@radiolared @jotaxtv pic.twitter.com/sHGCyjsa6C — El Show del Fútbol (@SDFok) November 28, 2021