Sassuolo, assenza pesante in vista del Napoli: due neroverdi da valutare

Dopo la vittoria esterna contro il Milan, il Sassuolo si prepara alla sfida del turno infrasettimanale contro il Napoli. I neroverdi oggi hanno ripreso gli allenamenti al Mapei Football Center in vista del match di mercoledì sera.

I calciatori si sono divisi in due gruppi: defaticante per coloro che sono stati impiegati a San Siro; per gli altri riscaldamento, esercitazioni tattiche e partitelle ad alta intensità su campo ridotto.

FOTO: Imago - Djuricic

Sassuolo, gli infortunati in vista del Napoli

Secondo quanto riportato da Sassuolonews.net, Djuricic sicuramente non sarà della partita. Da valutare, invece, altri due calciatori: Boga e Goldaniga.

Domani la squadra sosterrà la seduta di rifinitura. Alle ore 12 è in programma la conferenza prepartita di mister Dionisi.