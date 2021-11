Sconcerti non ha dubbi: "Napoli, è la stagione giusta: smettetela di sognare"

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni sul momento del Napoli a Canale 8 durante la trasmissione "Il bello del calcio". Di seguito quanto evidenziato:

"Se lo scudetto è un sogno? Sono stanco dei sogni, i sogni non sono reali. Smettetela di sognare, bisogna lottare perché lo scudetto alla portata del Napoli. Che tu lo vinca o lo perda è un altro discorso. Parlare di sogni significa parlare di qualcosa che non esiste. Lottate e provate a vincere questo campionato".

"Da Calciopoli in poi c'è stato il momento dell'Inter, poi la rinascita della Juve. Milano è stata dieci anni da parte. La Juve ha dominato perché non ha mai avuto valide rivali, ma Roma e Napoli sono cresciute tantissimo in questo lasso di tempo. Ora il Napoli può vincere".