Jorginho terzo, il Pallone d'Oro va a Messi. L'argentino: "Spero venga ricompensato Lewandowski"

Lionel Messi vince il Pallone d'Oro 2021. Si tratta del settimo della sua carriera, dopo i successi del 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019. Battuta la concorrenza di Robert Lewandowski, che alla vigilia della premiazione sembrava essere il principale concorrente del fuoriclasse argentino.

La pulce non ha vissuto di certo un bel periodo con le proprie squadre di club: prima l'annata disastrosa al Barcellona, culminata con una rottura rovinosa dopo ben 18 anni passati tra le fine blaugrana a vari livelli; poi l'inizio di stagione non particolarmente idilliaco al Paris Saint-Germain, complici numerosi problemi di natura fisica.

Resta in ogni caso la vittoria della Copa America con la maglia dell'Argentina, il primo con la sua Nazionale, da capitano. Trionfo che quasi sicuramente è stato determinante nella vittoria di questo Pallone d'Oro.

FOTO: Imago - Messi

Non sono bastate, quindi, le ultime stagioni sontuose di Robert Lewandowski con il suo Bayern Monaco a superare nelle gerarchie Leo Messi. Il calciatore del PSG ha voluto sportivamente onorare con queste parole il suo avversario:

"Ogni volta che ho vinto il Pallone d'Oro mi è sempre mancato qualcosa, questa volta ci sono riuscito e credo che la vittoria con l'Argentina mi abbia portato a vincere questo premio. Ringrazio i miei compagni di squadra del Barcellona e ora del PSG, ringrazio la mia famiglia, mia moglie, i miei figli, i miei fratelli. Per me è un onore aver lottato con Lewandowski perché credo che avrebbe meritato il Pallone d'Oro perché lo avrebbe vinto lo scorso anno e penso che France Football debba ricompensarlo perché lo merita".

Il centrocampista del Chelsea ed ex Napoli, Jorginho, si è classificato al terzo posto. Decimo posto per Gianluigi Donnarumma che ha comunque vinto il premio Yascin come miglior portiere al mondo. Gli altri giocatori italiani in lista presenti erano Chiellini 13°, Bonucci 14° e Barella 26°.

DI SEGUITO LE PRIME DIECI POSIZIONI:

1. Messi

2. Lewandowski

3. Jorginho

4. Benzema

5. Ngolo Kantè

6. Cristiano Ronaldo

7. Salah

8. De Bruyne

9. Mbappè

10. Donnarumma