Alla cerimonia del Pallone d'Oro: Messi ricorda Maradona!

Lionel Messi, stella del calcio mondiale, ha parlato di Diego Armando Maradona durante la cerimonia dedicata alla premiazione del Pallone d'Oro. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago - Maradona

Messi su Maradona

"Fu mio padre a comunicarmi la morte di Maradona; è stato un momento terribile per me. L'ho conosciuto la prima volta quando mi ha invitato al suo show 'La noche del 10' ed abbiamo condiviso un bel momento insieme. Ho avuto poi modo di conoscerlo meglio quando è stato il mio commissario tecnico. Per me e per tutti gli argentini è il migliore di tutti i tempi".