Gentile snobba il Napoli: "La classifica ai piani alti cambierà: c'è un motivo ben preciso"

Claudio Gentile, ex calciatore della Juventus ed opinionista sportivo, ha parlato del Napoli e del campionato di Serie A ai microfoni di Radio Rai. Di seguito quanto evidenziato:

"Il Sassuolo ieri è stato una bella sorpresa, nessuno si sarebbe aspettato una vittoria così netta contro il Milan. Negli ultimi anni hanno sempre fatto bene, questa è la giusta politica per il calcio".

Cosa pensa della vittoria del Napoli di ieri sera? "Il Napoli ha onorato l'anniversario della scomparsa di Maradona nel modo migliore, con una grande vittoria. La squadra sta andando bene, il Milan ha perso un po' di terreno nelle ultime due gare e vedremo che cosa succederà poi nel girone di ritorno".

FOTO: Imago - Napoli

Rischia di più l'Italia di non andare al Mondiale o la Juve di non partecipare alla prossima Champions League? "Mi auguro che riescano entrambe a superare questo momento non tanto positivo. Sono ottimista e penso che raggiungeranno tutte e due l'obiettivo che hanno: il Mondiale e la qualificazione in Champions League".

Cosa ha lasciato Maradona? "Era già uno che aveva sulle spalle tanta esperienza, ho sempre un bel ricordo di lui. Era un numero uno del calcio, è stato un campione che ha portato l'Argentina a vincere da solo il Mondiale. Nel 1982 non era ancora maturo. Nessuno penso che lo abbia superato nella classifica dei più forti della storia del calcio".

Napoli, Milan e Inter: ci sono differenze di organico? "A livello di gruppo sono allo stesso livello. A volte perdi partite che non meriti di perdere. Queste squadre stanno meritando la classifica che hanno. I passi falsi fanno parte del campionato e certamente le tre in testa stanno dando tanto. Il Napoli sta vivendo un momento molto positivo ma il campionato è ancora lungo e ci saranno cambiamenti in alto".