Milan travolto a San Siro dal Sassuolo, il Bologna vince nel finale: il Napoli ora può allungare (FOTO)

Risultati a sorpresa nella domenica pomeriggio di campionato di questo 14esimo turno in Serie A. La notizia più importante arriva da San Siro, dove il Milan cade 1-3 al cospetto del Sassuolo, con Romagnoli espulso nel finale.

Romagnoli espulso, Milan-Sassuolo

Nell'altro match vittoria nel finale per il Bologna per 0-1 contro lo Spezia grazie ad un rigore di Arnautovic. Nell'anticipo delle 12.30 pareggio a reti bianche anche tra Udinese e Genoa. Restano da giocare Roma-Torino e Napoli-Lazio, con i partenopei che hanno l'occasione di allungare in testa alla classifica.

I RISULTATI:

Cagliari-Salernitana 1-1 (giocata venerdì)

Empoli-Fiorentina 2-1 (giocata ieri)

Juventus-Atalanta 0-1 (giocata ieri)

Sampdoria-Verona 3-1 (giocata ieri)

Venezia-Inter 0-2 (giocata ieri)

Udinese-Genoa 0-0

Milan-Sassuolo 1-3

Spezia-Bologna 0-0

Roma-Torino (ore 18.00)

Napoli-Lazio (ore 20.45)

LA CLASSIFICA:

Classifica Serie A (diretta.it)