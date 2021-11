Siparietto a DAZN, Matri a Dionisi: "Avete battuto Juve e Milan, fortuna che ora c'è il Napoli"

Particolare siparietto ai microfoni di DAZN tra l'opinionista Alessandro Matri e l'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, che oggi ha battuto il Milan 1-3 in trasferta.

L'ex calciatore di Juventus e Milan ha esordito dicendo: "Complimenti mister Dionisi, dopo la Juventus avete battuto anche il Milan. Verrebbe da dire: fortuna che ora c'è il Napoli (ride, ndr)".

Dionisi Matri

Dionisi risponde: "Me l'hanno detto anche i calciatori nello spogliatoio (ride, ndr). Sassuolo è un ambiente ottimo per far calcio ma allo stesso tempo vive di alti e bassi perchè non abbiamo un pubblico di qualità ma non grande. In casa magari a volte non abbiamo la spinta che magari altre squadre possono avere. Non voglio creare un alibi alla squadra né tantomeno a me. Noi abbiamo fatto la prestazione anche con l'Empoli dopo la Juve e non meritavamo di perdere. Poi si analizzano le partite con il risultato. Non dobbiamo fare questo errore".