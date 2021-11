"Dov'è finito Insigne?": contro la Lazio ha bisogno della 'sua' Napoli

Lorenzo Insigne tornerà titolare in Napoli-Lazio. Dopo aver smaltito qualche noia fisica che non gli ha permesso di scendere in campo contro lo Spartak Mosca giovedì scorso, il capitano azzurro è pronto a riprendere il suo posto sulla fascia sinistra,

Napoli Insigne

Insigne in cerca di se stesso

L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza il momento, non felicissimo dal punto di vista realizzativo, di Lorenzo Insigne. Non ha mai segnato su azione in questa stagione e contro la Lazio vuole tornare a farlo, dopo la doppietta dello scorso anno.

"Dov’è finito Insigne, con la sua allegria contagiosa, quella faccia da scugnizzo che sta dentro a un «tiraggiro»? Nel digiuno gigantesco - cinque mesi - dall’ultimo gol su azione, Lorenzo Insigne è riuscito a segnare una volta, ribattendo in porta un rigore paratogli, poi ne ha realizzati altri quattro in questa stagione. C’è un uomo che sta cercando se stesso, lo sta facendo faticosamente lasciando che il contratto resti chiuso nei cassetti, dove giacciono i pensieri suoi e quelli di De Laurentiis. Il caso è semplicemente statistico, per ora. Si fa in fretta a ritrovarsi colpito da un effetto boomerang. Sarà pure la giornata di Maradona e, allo stesso modo, anche Insigne ha bisogno di sentire Napoli intorno a sé".